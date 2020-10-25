Нурмагомедов - Гейджи: Хабиб проигрывал на записках судей

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального ММА, который возглавил титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи. Итогом противостояния стала досрочная победа "Орла" во втором раунде после удушающего приема "треугольник". Таким образом, Орел

Первый раунд проходил при равной борьбе, однако Хабиб действовал намного агрессивнее, а Джастин попросту "убегал", нанося отличные контратакующие боковые удары и лоу-кики. Кроме того, Нурмагомедову после прохода в ноги удалось перевести соперника в партер. Несмотря на видимое преимущество, два из трех судей отдали победу в первом раунде американцу.

Судейский счет в бою Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи:

Телеграф напоминает, что сразу же после схватки Хабиб объявил о завершении карьеры. У нас на сайте доступно полное видео боя Нурмагомедов - Гейджи.

Ранее Телеграф рассказывал о неадекватных судейских записках в боксерском поединке Ломаченко - Лопес.