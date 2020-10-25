Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя

В субботу, 24 октября, в столице ОАЭ Абу-Даби на "Бойцовском острове" состоялся грандиозный ММА-ивент UFC 254. В главном поединке шоу Хабиб Нурмагомедов защищал свой титул чемпиона UFC в легком весе, а противостоял россиянину американец Джастин Гейджи.

Итогом схватки стала победа Нурмагомедова удушающим приемом "треугольник" в начале второго раунда. Таким образом, "Орел" в третий раз защитил свой чемпионский пояс и добыл 29-ю победу подряд и 13-ю в UFC. После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

Видео боя Нурмагомедов - Гейджи:

Телеграф вел онлайн-трансляцию шоу UFC 254. К слову, вечер смешанных единоборств запомнился не только главным боем, но и ярким выступлением дебютанта промоушена Фила Хоуса. Кроме того, на шоу был зафиксирован жесточайший нокаут в реванше Анкалаева - Куцелаба.