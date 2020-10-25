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Жестокий нокаут в андеркарде боя Нурмагомедов - Гейджи (видео)
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Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова
Бой Хабиб - Гейджи стал последним в карьере Нурмагомедова
Нурмагомедов "задушил" Гейджи в главном бою UFC 254
Нурмагомедов "задушил" Гейджи в главном бою UFC 254

Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя

Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя
00:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufcrussia

В субботу, 24 октября, в столице ОАЭ Абу-Даби на "Бойцовском острове" состоялся грандиозный ММА-ивент UFC 254. В главном поединке шоу Хабиб Нурмагомедов защищал свой титул чемпиона UFC в легком весе, а противостоял россиянину американец Джастин Гейджи.

Итогом схватки стала победа Нурмагомедова удушающим приемом "треугольник" в начале второго раунда. Таким образом, "Орел" в третий раз защитил свой чемпионский пояс и добыл 29-ю победу подряд и 13-ю в UFC. После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.

Видео боя Нурмагомедов - Гейджи:

Телеграф вел онлайн-трансляцию шоу UFC 254. К слову, вечер смешанных единоборств запомнился не только главным боем, но и ярким выступлением дебютанта промоушена Фила Хоуса. Кроме того, на шоу был зафиксирован жесточайший нокаут в реванше Анкалаева - Куцелаба.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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