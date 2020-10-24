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Суббота, 24.10.2020
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Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254
Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254

Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляция боя

Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляция боя
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufcrussia

В субботу, 24 октября, в столице ОАЭ Абу-Даби на «Бойцовском острове» пройдет грандиозный вечер профессионального ММА UFC 254. Возглавит шоу титульный поединок в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. На кону схватки будет стоять чемпионский пояс россиянина. «Телеграф Спорт» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Главный поединок вечера ориентировочно начнется в 23:00 по киевскому времени.

Хабиб даже после неоднозначной церемонии взвешивания, на которой он еле передвигался из-за весогонки, является фаворитом у букмекеров, однако его шансы, по мнению специалистов, незначительно ухудшились в день боя.

Полный кард шоу Хабиб – Гейджи:

 
 
 
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 Обратный отсчет: 24 часа до #UFC254! #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ранее Телеграф сообщал, где и во сколько смотреть шоу UFC 254 в Украине.

Телеграф напоминает, что Нурмагомедов является непобедимым бойцом в профи. "Орел" выиграл все свои 28 поединков и стремится к историческому  достижению в ММА в тридцать побед. В своем прошлом бою Хабиб одержал победу над Дастином Порье. Гейджи в своем активе имеет 22 победы при 2 поражениях (От Эдди Альвареса и Дастина Порье, - прим. ред.). В своем последнем бою американец сенсационно одолел Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, Нурмагомедов этим летом потерял своего отца и тренера Абдулманапа, который умер от осложнений коронавируса. К бою с Гейджи Хабиба готовил Хавьер Мендес.

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Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Смешанные единобортсва, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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