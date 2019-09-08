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Нурмагомедов феерично победил Порье (Фото, Видео)

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Нурмагомедов феерично победил Порье (Фото, Видео)
13:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим в третьем раунде.

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.

Встреча прошла с явным преимуществом россиянина. Уже в первом раунде он дважды провёл тейкдауны, пытался провести удушающие приёмы, а в конце пятиминутки донёс до Порье несколько жёстких попаданий локтями. На первой минуте второго раунда Порье удалось навязать сопернику бой в стойке, и Дастину удалось донести до Хабиба несколько жёстких ударов. Но вскоре россиянин вновь провёл тейкдаун и доминировал до конца пятиминутки.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Видео нокаута:

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В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Видео боя:

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Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.

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MMA, Новости бокса, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Нурмагомедов - Порье, UFC 242.
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