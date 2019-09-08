Хабиб сказал с кем хочет провести следующий поединок

Новости спорта:Хабиб заявил, что Тони Фергюсон заслужил на поединок с ним.

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что Тони Фергюсон заслужил провести с ним бой. Россиянина цитирует ESPN/

"Главное решение конечно остается за UFC. Я считаю, что Тони Фергюсон заслужил бой со мной, он следующий. Думаю, это будет отличный поединок.

Но даже если я побью Тони, они мне назначат кого-нибудь еще. Естественно, это игра, реклама. Сейчас я знаю, что после Тони ничего не закончится", - сказал Хабиб.

Ранее Хабиб Нурмагомедов без проблем победил американца Дастина Порье в титульном поединке.