Уайт рассказал о будущем Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником победителя боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье ожидаемо станет Тони Фергюсон.
"Эль Кукуй" получил шанс на завоевание чемпионского пояса в легком весе в том случае, если будет физически готов к этому.
"Если Тони Фергюсон будет готов, то он стоит следующим в очереди на титульный бой. Ранее ему были предоставлялись возможности, которыми он не пользовался. Если Тони готов, тогда да – он станет следующим соперником победителя боя Хабиб – Порье", - приводит слова Уайта ESPN.
Напомним, Дастин Порье встретится в поединке с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентябре в Абу-Даби, в рамках шоу UFC 242.