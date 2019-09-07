Уайт рассказал о будущем Фергюсона

Новости спорта:Президент UFC назвал следующего претендента на титул в легком весе.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником победителя боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье ожидаемо станет Тони Фергюсон.

"Эль Кукуй" получил шанс на завоевание чемпионского пояса в легком весе в том случае, если будет физически готов к этому.

"Если Тони Фергюсон будет готов, то он стоит следующим в очереди на титульный бой. Ранее ему были предоставлялись возможности, которыми он не пользовался. Если Тони готов, тогда да – он станет следующим соперником победителя боя Хабиб – Порье", - приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, Дастин Порье встретится в поединке с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентябре в Абу-Даби, в рамках шоу UFC 242.