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Нурмагомедов - Порье: где и когда смотреть бой UFC

Нурмагомедов - Порье: где и когда смотреть бой UFC
08:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Самый ожидаемый бой года в MMA состоится уже сегодня.

7 сентября в Абу-Даби в главном бою UFC 242 скандальный российский чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) проведет защиту титула против «временного» чемпиона из США Дастина Порье (25-5).

Где смотреть бой Нурмагомедов – Порье?

"Готовлюсь к войне": слова Нурмагомедова перед боем с Порье

На территории Украины легально поединок Нурмагомедова и Порье покажет телеканал Setanta Sports. Прямая трансляция из Абу-Даби начнется в 21:00 по киевскому времени.

Следить за боем Нурмагомедов-Порье онлайн можно также на легальных платформах для просмотра ТВ по подписке: Divan.tv, Megogo.net, oll.tv, Sweet TV и другие.

Для тех, кто предпочитает смотреть бои высокого качества с англоязычными комментаторами, сообщаем: бой Нурмагомедов-Порье доступен на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье.
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