Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабный ММА-ивент UFC 254. В главном бою шоу выступят чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион промоушена в этой же весовой категории американец Джастин Гейджи.

Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания и оба, несмотря на некоторые проблемы у чемпиона, успешно сделали вес, показав на весах 155 фунтов (70,3 кг). Хабиб выглядел усталым после весогонки и на это обратили внимание букмекеры, которые немного поменяли свой прогноз в день боя, несколько добавив шансов Гейджи. Однако фаворитом встречи по-прежнему является Нурмагомедов.

Обновленный прогноз букмекеров на бой Хабиб - Гейджи:

Пари-Матч: (победа Нурмагомедова 1,28 - победа Гейджи 4,09)

Фаворит: (1,29 - 3,90)

William Hill (1,30 - 3,50)

С прогнозом букмекеров до церемонии взвешивания можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Телеграф рассказывал, где и во сколько смотреть бой Хабиб - Гейджи в прямом эфире.