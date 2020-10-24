Скачать
Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Нурмагомедов - Гейджи: где и когда смотреть бой UFC 254
Нурмагомедов - Гейджи: где и когда смотреть бой UFC 254

Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254

Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufcrussia

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабный ММА-ивент UFC 254. В главном бою шоу выступят чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион промоушена в этой же весовой категории американец Джастин Гейджи.

Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания и оба, несмотря на некоторые проблемы у чемпиона, успешно сделали вес, показав на весах 155 фунтов (70,3 кг). Хабиб выглядел усталым после весогонки и на это обратили внимание букмекеры, которые немного поменяли свой прогноз в день боя, несколько добавив шансов Гейджи. Однако фаворитом встречи по-прежнему является Нурмагомедов.

Обновленный прогноз букмекеров на бой Хабиб - Гейджи:

  • Пари-Матч: (победа Нурмагомедова 1,28 - победа Гейджи 4,09)
  • Фаворит: (1,29 - 3,90)
  • William Hill (1,30 - 3,50)

С прогнозом букмекеров до церемонии взвешивания можно ознакомиться по ссылке

Ранее Телеграф рассказывал, где и во сколько смотреть бой Хабиб - Гейджи в прямом эфире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
02 УПЛ: где и когда смотреть матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу
03 Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона
04 Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
05 Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь