Нурмагомедов - Гейджи: прогноз букмекеров на бой UFC 254

Хабиб Нурмагомедов является фаворитом встречи с Джастином Гейджи.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою с временным чемпионом промоушена Джастином Гейджи. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на чемпионский бой.

По мнению специалистов, Хабиб является фаворитом противостояния, однако коэффициенты разнятся не сильно: (1,24-1,29 на россиянина против 3,60-4,45 на американца. Досрочная победа Нурмагомедова оценивается коэффициентом 1,75, а досрочный успех Джастина - 5,4.

Прогноз букмекеров на бой Хабиб - Гейджи:

Пари-Матч: (победа Нурмагомедова 1,29 - победа Гейджи 3,99)

Фаворит: (1,24 - 4,45)

William Hill (1,28 - 3,60)

Ранее бойцы поучаствовали на совместной пресс-конференции, где сошлись в дуэли взглядов.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября. Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть главный поединок турнира UFC 254 в прямом эфире в Украине.