Нурмагомедов - Гейджи: прогноз букмекеров на бой UFC 254

Россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою с временным чемпионом промоушена Джастином Гейджи. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на чемпионский бой.
По мнению специалистов, Хабиб является фаворитом противостояния, однако коэффициенты разнятся не сильно: (1,24-1,29 на россиянина против 3,60-4,45 на американца. Досрочная победа Нурмагомедова оценивается коэффициентом 1,75, а досрочный успех Джастина - 5,4.
Прогноз букмекеров на бой Хабиб - Гейджи:
Ранее бойцы поучаствовали на совместной пресс-конференции, где сошлись в дуэли взглядов.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября. Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть главный поединок турнира UFC 254 в прямом эфире в Украине.