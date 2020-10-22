Нурмагомедов - Гейджи: бойцы пожали руки на дуэли взглядов (видео)

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились лицом к лицу перед боем.

В среду, 21 октября, состоялась большая пресс-конференция накануне шоу UFC 254. В главном бою вечера ММА на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) выйдут в октагон чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Джастин Гейджи.

Бойцы под надзором главы UFC Даны Уайта пообщались с журналистами. Их беседа обошлась без трэш-тока, а по окончании пресс-конференции Хабиб и Джастин устроили дуэль взглядов, перед которой пожали друг другу руки.

Видео пресс-конференции:

Видео дуэли взглядов Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи:

Телеграф напоминает, что шоу UFC 254 состоится в субботу, 24 октября (время местное).

Ранее Телеграф сообщал, что однофамилец Хабиба жестко избил соперника в 1-м раунде.