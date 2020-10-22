Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лестер - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Как с цепи сорвался: Пепе ударил лежачего соперника в Лиге чемпионов (видео)
Как с цепи сорвался: Пепе ударил лежачего соперника в Лиге чемпионов (видео)

Нурмагомедов - Гейджи: бойцы пожали руки на дуэли взглядов (видео)

Нурмагомедов - Гейджи: бойцы пожали руки на дуэли взглядов (видео)
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: UFC
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились лицом к лицу перед боем.

В среду, 21 октября, состоялась большая пресс-конференция накануне шоу UFC 254. В главном бою вечера ММА на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) выйдут в октагон чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Джастин Гейджи.

Бойцы под надзором главы UFC Даны Уайта пообщались с журналистами. Их беседа обошлась без трэш-тока, а по окончании пресс-конференции Хабиб и Джастин устроили дуэль взглядов, перед которой пожали друг другу руки.

Видео пресс-конференции:

Видео дуэли взглядов Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи:

Телеграф напоминает, что шоу UFC 254 состоится в субботу, 24 октября (время местное).

Ранее Телеграф сообщал, что однофамилец Хабиба жестко избил соперника в 1-м раунде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Смешанные единобортсва, Джастин Гейджи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
02 Пушечный гол после розыгрыша углового - в обзоре матча Лиги чемпионов РБ Зальцбург - Локомотив (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
04 Бавария уничтожила Атлетико в Лиге чемпионов (видео)
05 Мане пробил в аут, а Ливерпуль все равно забил: видеообзор матча с Аяксом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь