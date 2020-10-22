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Нурмагомедов - Гейджи: где и когда смотреть бой UFC 254

Нурмагомедов - Гейджи: где и когда смотреть бой UFC 254
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MySportsbooklv
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи подерутся за звание чемпиона UFC в легком весе.

В ближайшую субботу, 24 октября, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится большой вечер профессионального ММА UFC 254. В главном бою шоу состоится чемпионский поединок с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

В Украине бои основного карда покажет в прямом эфире телеканал Setanta Sports. Начало боев в 21:00 по киевскому времени. Главный бой UFC 254 ориентировочно начнется в 23:00. Также трансляции доступны на телеканалах ESPN, РЕН ТВ и UFC TV.

Промо-ролик боя:

Основной кард шоу UFC 254:

  • Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи
  • Роберт Уиттакер - Джаред Каннонье
  • Александр Волков - Уолт Харрис
  • Джейкоб Малкун - Фил Хоуз
  • Лорен Мерфи - Лилия Шакирова
  • Магомед Анкалаев - Ион Куцелаба

Ранее Телеграф сообщал, что Нурмагомедов и Гейджи поучаствовали в совместной пресс-конференции, на которой устроили "добрую" дуэль взглядов. Отметим, двоюродный брат Хабиба Умар должен был выступить на турнире UFC 254, однако заболел гриппом прямо в ОАЭ накануне своего дебюта в  промоушене.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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