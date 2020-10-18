Нурмагомедов госпитализирован в Дубае, его бой под угрозой срыва

Умар Нурмагомедов, похоже, вновь не сможет дебютировать в UFC.

Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов был госпитализирован в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил ТАСС источник из команды спортсмена.

По информации СМИ, Умар оказался в одной из местных больниц, где у него диагностировали сильный грипп, сопровождающийся высокой температурой и рвотой. Таким образом, его бой с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым, который должен пройти в следующую субботу, находится под угрозой срыва. Пока в UFC официальных комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, что 24 октября в главном бою UFC 254 в октагон выйдет Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать свой пояс в поединке с американцем Джастином Гейджи. Поединок пройдет на "Бойцовском острове" в ОАЭ.

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