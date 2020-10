Боец ММА жестко нокаутировал соперника хитрым ударом "ножницами" (видео)

На турнире по смешанным единоборствам КSW 55, что проходил в польском Лозе, в главном бою встретились средневесы Мамед Халидов из Польши и Скотт Аскхэм, представляющий Британию.

В итоге Халидов сумел взять реванш у англичанина уже на 36-й секунде поединка. Поляк хитрым ударом ножницами, исполнив замах левой ногой, а затем почти моментально ударив правой, отправил соперника в глубокий нокаут.

Видео нокаута в бою Халидов - Аскхэм:

One Minute #BREAKDOWN: Mamed Khalidov Returns with a Flying Round Kick #BINK!!!

Much love to Mamed and the whole Family at @KSW_MMA!

Enjoy The Hostilities My Friends. @martinksw @MaciejKawulski @AlanMurphyMMA @joerogan #poland #martialarts #taekwondo #karate #kickboxing #ko pic.twitter.com/dBPxpQGaVr

— Robin Black (@robinblackmma) October 12, 2020