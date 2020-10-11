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Мощнейший удар ногой с разворота: жестокий нокаут в главном бою UFC Fight Island 5 (видео)

Мощнейший удар ногой с разворота: жестокий нокаут в главном бою UFC Fight Island 5 (видео)
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ufc
Кори Сэндхаген эффектно нокаутировал Марлона Мораеса в главном бою шоу UFC Fight Island 5.

На "Бойцовском острове" в ОАЭ завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном поединке шоу встречались бразилец Марлон Мораес и Кори Сэндхаген из США.

Представители легчайшего веса провели яркий бой, которые завершился эффектным нокаутом в исполнении американца. Во втором раунде Сэндхаген исполнил классическую "вертушку", повалив соперника на канвас, а затем серией жестоких ударов добил оппонента - в дело вмешался рефери, остановивший поединок.

Видео нокаута в бою Мораес - Сэндхаген:

Эта победа стала 13-й для Сэндхагена в 17 боях в профи. Мораес, в свою очередь, потерпел 7-е фиаско при 24 триумфах.

Ранее Телеграф рассказывал об удивительном нокауте, который состоялся в предварительном карде шоу Мораес - Сэндхаген.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Кори Сэндхаген.

Автор:

Телеграф
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