Мощнейший удар ногой с разворота: жестокий нокаут в главном бою UFC Fight Island 5 (видео)

На "Бойцовском острове" в ОАЭ завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном поединке шоу встречались бразилец Марлон Мораес и Кори Сэндхаген из США.

Представители легчайшего веса провели яркий бой, которые завершился эффектным нокаутом в исполнении американца. Во втором раунде Сэндхаген исполнил классическую "вертушку", повалив соперника на канвас, а затем серией жестоких ударов добил оппонента - в дело вмешался рефери, остановивший поединок.

Видео нокаута в бою Мораес - Сэндхаген:

Oh my god dude. This night is unbelievable. Congratulations to Cory Sandhagen !#UFCFightIsland5 pic.twitter.com/jOvJI94Mj0

— WhatsUpSE (@WhatsUpSE) October 11, 2020