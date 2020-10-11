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Нокаут года: боец UFC исполнил "вертушку" с помощью соперника (видео)

Нокаут года: боец UFC исполнил "вертушку" с помощью соперника (видео)
10:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм newmansa94
Хоакин Бакли вошел в историю ММА, исполнив невероятный удар в бою.

В предварительном карде турнира UFC Fight Island 5, что проходил на "Бойцовском острове" в ОАЭ, состоялся один из самых зрелищных нокаутов в истории промоушена.

В среднем весе дрались американцы Импа Касанганай и Хоакин Бакли. Оба бойца проводили свои вторые бои под эгидой UFC и если Касанганай свой дебютный бой выиграл решением судей, то Бакли - проиграл нокаутом. В итоге поединок малоизвестных бойцов перетек во второй раунд, в котором и случился нокаут года. Касанганай зачем-то схватил ногу оппонента, а тот без раздумий пробил с разворота второй ногой - получилось эффектно и эффективно.

Видео нокаута в бою Касанганай - Бакли:

Ранее Телеграф сообщал, что девушка-боец ММА добыла невероятную победу, исполнив редчайший болевой прием.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC.

Автор:

Телеграф
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