"Хруст скорпиона": девушка-боец ММА исполнила редчайший прием в октагоне (видео)

В начале октября в Милане состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена Bellator.

В главном поединке шоу встретились боец ММА из Нидерландов Денис Килхольц и англичанка Кейт Джексон. Эта схватка завершилась победой Килхольц нокаутом в первом раунде.

Denise Kielholtz KOs Kate Jackson in 43 seconds in the main event of Bellator’s first show on CBS Sports Network. pic.twitter.com/2x4LHgjteJ

В предварительном карде Моника Хохликова из Словакии воплотила в жизнь редкий болевой прием "Хруст скорпиона" после чего ее оппонентка Джейд Джоранд сдалась. Суть данного болевого приема в том, что боец, обхватив корпус соперника ногами, сжимает хватку в районе ребер, причиняя урон оппоненту.

