Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил Рамзан Кадыров посредством своего telegram-канала.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!

Мы молим всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввёл в сады вечного рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернёмся к нему рано или поздно", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Абдулманап был срочно госпитализирован, а затем у него подтвердили диагноз коронавирус. После не утихающей болезни Нурмагомедова-старшего перевезли в одну из клиник Москвы. В середине мая ему потребовалась операция на сердце. В июне Хабиб сообщил, что его отец идет на поправку.

Абдулманап Нурмагомедов помимо своего сына-чемпиона UFC за свою тренерскую карьеру воспитал почти два десятка чемпионов мира по боевому самбо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"
04 Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
05 Манчестер Сити устроил "чемпионский коридор" Ливерпулю (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь