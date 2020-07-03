Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса

Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил Рамзан Кадыров посредством своего telegram-канала.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!

Мы молим всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввёл в сады вечного рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернёмся к нему рано или поздно", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Абдулманап был срочно госпитализирован, а затем у него подтвердили диагноз коронавирус. После не утихающей болезни Нурмагомедова-старшего перевезли в одну из клиник Москвы. В середине мая ему потребовалась операция на сердце. В июне Хабиб сообщил, что его отец идет на поправку.

Абдулманап Нурмагомедов помимо своего сына-чемпиона UFC за свою тренерскую карьеру воспитал почти два десятка чемпионов мира по боевому самбо.