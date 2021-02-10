Бензема принес "Реалу" победу над "Хетафе" (видео)

Во вторник, 9 февраля, "Реал" в рамках перенесенного матча 1-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Хетафе". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

"Реал" долгое время не мог открыть счет пока на 60-й минуте Карим Бензема головой не замкнул навес Винисиуса с правого фланга. Закрепили преимущество Сливочные спустя шесть минут - Марсело прострелил, а Ферлан Менди удачно подставил ногу.

Видео гола Бензема:

Видео гола Менди:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Реалу" (46 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Хетафе" (24 очка) - 13-й. В следующем туре "Сливочные" примут "Валенсию" (14.02.2021), а "Синие" сыграют дома против "Реала Сосьедад" (14.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бензема сделал ассист, пробив со штрафного в перекладину.