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"Реал" дома сенсационно уступил середняку Примеры (видео)

"Реал" дома сенсационно уступил середняку Примеры (видео)
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 30 января, "Реал" в рамках матча 21-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Леванте". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась минимальным поражением "Королевского клуба" со счетом 1:2.

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Поединок для "Реала" начался с кошмара. На 9-й минуте встречи Эдер Милитан зачем-то скосил форварда гостей, который пытался ворваться в штрафную, и после просмотра VAR рефери наградил центрбека прямой красной карточкой. Чемпионы Испании, несмотря на численное превосходство гостей, забили первыми - Марко Асенсио реализовал выход один на один, убежав в отрыв. Гости не только отыгрались, но и вырвали победу. В середине первого тайма отличился Хосе Луис Моралес, красиво поймавший мяч с лету после заброса партнера, а победный гол во второй половине встречи забил Роджер Марти, отличившийся после интересного розыгрыша углового.

Удаление Милитана:

Видео гола Асенсио:

Видео гола Моралеса:

Видео гола Марти:

Это поражение оставило "Реал" (40 очков) на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, а "Леванте" (26 очков) поднялся на 9-ю позицию. В следующем туре "Сливочные" отправятся в гости к "Уэске" (06.02.2021), а "Лягушки" примут "Гранаду" (06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" уничтожил "Алавес" в 20-м туре Примеры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Леванте.
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