Бензема ударом в перекладину оформил ассист (видео)

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19:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 6 февраля, "Реал" проводил гостевой поединок 22-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 против "Уэски". Встреча состоялась на стадионе "Эль Алькорас" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

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"Уэска" довольно неожиданно вышла перед в начале второго тайма. На 48-й минуте нападающему Хавьеру Галану удался блестящий удар с линии штрафной. "Сливочные" довольно быстро отыгрались. Спустя 7 минут Карим Бензема со штрафного угодил в перекладину, и мяч после этого по высокой траектории упал на голову Рафаэлю Варану, который и замкнул "передачу" партнера. Под занавес поединка французский защитник оформил дубль, добыв для своей команды важнейшие три очка.

Видео гола Галана:

Видео гола Варана:

Видео второго гола Варана:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял "Реал" (43 очка) на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Уэска" (16 очков) - последняя. В следующем туре "Сливочные" примут "Хетафе" (09.02.2021), а "Оскенцы" отправятся в гости к "Севилье" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" в 21-м туре Ла Лиги сенсационно проиграл "Леванте". До этого "Королевский клуб" умудрился вылететь из Кубка Короля, что поставило главного тренера команды Зинедина Зидана в неловкое положение перед руководством

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Уэска.
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