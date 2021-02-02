Зидан только одним способом может сохранить работу в "Реале"

Мадридский "Реал" может оставить французского специалиста Зинедина Зидану у руля команды только при одном условии. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство "Сливочных" недовольно положением дел в команде, ведь последние результаты "Королевского клуба" совсем не радуют. В чемпионате мадридцы идут третьими с отставанием от лидирующего "Атлетико" в 10 очков (у "Матрасников" еще есть игра в запасе, - прим. ред.). В Кубке Короля подопечные Зидана с украинским вратарем Андреем Луниным в составе с позором вылетели от "Алькояно". Сообщается, что Зинедин сохранит работу в "Реале", только если выиграет Лигу чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что по итогам жеребьевки 1/8 финала ЛЧ 2020/21 "Реалу" предстоит сразиться с "Аталантой". Игры намечены на 24 февраля и 10 марта. К слову, Зидан со "Сливочными" трижды подряд выигрывал главный еврокубок с 2016 по 2018 годы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своей последней игре на внутренней арене "Реал" сенсационно проиграл "Леванте".