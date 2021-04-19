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Кто такой Флорентино Перес и зачем ему футбольная Суперлига

Кто такой Флорентино Перес и зачем ему футбольная Суперлига
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: InfiniteMadrid

В ночь на 19 апреля футбольную общественность всколыхнула новость о создании европейского клубного турнира - Суперлиги. Сразу 12 топовых клубов, в частности "Реал", объявили о своем желании выступать в соревновании. Именно президент мадридского клуба Флорентино Перес стал главой Суперлиги. 

74-летний Перес долго вынашивал мечту о создании элитного клубного турнира и наконец-то его мысли из разговоров и слухов переросли в дело. Флорентино буквально на днях выиграл выборы президента "Реала" (он был единственным кандидатом, - прим. ред.), а теперь он стал председателем Суперлиги. Его помощниками назначены президент  "Ювентуса" и совладелец "Манчестер Юнайтед" Андреа Аньелли и Джоэль Глэйзер соответственно.

По словам новоиспеченного председателя, турнир создается ради потребности простых болельщиков, которые хотят видеть больше матчей лучших команд.

"Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов - удовлетворить потребности этих людей" - цитирует Переса официальный сайт Суперлиги.

Однако не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса. Заручившись поддержкой банка-гигант JP Morgan, а также Key Capital Partners, Перес аккумулирует в Суперлиге сразу же более 4 млрд евро. 3,5 млрд поделят между командами-основателями турнира. Кроме того, каждый из 20 участников Суперлиги получит по 350 млн евро за участие.

Справка: Флорентино Перес считается одним из самых богатых людей Испании, состояние которого оценивается в более двух миллиардов евро. Начинал он свою карьеру в мадридском городском совете, а затем в Министерстве транспорта Испании, однако уже в 1983 году он ушел в бизнес, где преуспел в строительном секторе. В 2000 году он со второй попытки стал президентом "Реала" и успешно ведет дела команды по сей день.

УЕФА и ФИФА уже жестко критиковали идею создания Суперлиги, однако новые санкции к участникам турнира явно не за горами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Лига Европы, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Флорентино Перес, Футбольная Суперлига.
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