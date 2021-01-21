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ФИФА пригрозила клубам, замыслившим Суперлигу, баном

ФИФА пригрозила клубам, замыслившим Суперлигу, баном
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 21 января, выступила с заявлением, в котором решительно предупредила клубы и игроков, который хотят принять участие в "Суперлиге". Об этом сообщает официальный сайт организации.

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ФИФА на глобальном уровне и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, ОФК и УЕФА) на континентальном уровне пригрозили клубам, которые замышляют о создании супертурнира, где будут играть только самые популярные команды мира, запретом участия во всех соревнованиях под их эгидой. В федерации отметили, что никогда не признают Суперлигу и любой игрок, сыгравший в ней, получит бан. Единственным признанным межконтинентальным состязанием был и будет Клубный чемпионат мира ФИФА.

"В свете недавних предположений СМИ о создании закрытой европейской "Суперлиги" некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотят повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет когда-либо признано либо ФИФА, либо соответствующими конфедерациями. Любой клуб или футболист, участвовавший в таком турнире, будет признан соучастником в разрушении спортивной конкуренции, в результате чего не будет допущен к участию в любом состязании, организованном ФИФА, или соответствующей конфедерацией. Право на участие в мировых и континентальных соревнованиях всегда нужно завоевывать на поле", - гласит сообщение ФИФА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФИФА, Футбол.
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