ФИФА допустила оплошность, поздравляя с днем рождения украинского вратаря-рекордсмена

Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила украинского вратаря Александра Шовковского с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба организации в twitter.

Правда пресс-служба ФИФА напутала и поздравила легенду Динамо и сборной Украины с 45-м днем рождения, хотя Александр 2 января 2021 года отпраздновал 46-летие. Кроме того, в ФИФА напомнили, что украинский страж ворот всю карьеру провел в Динамо, а на чемпионате мира 2006 года он отразил все 11-метровые удары в серии послематчевых пенальти (данное событие на Мундиалях случилось всего один раз).

"Александр Шовковский присоединился к киевскому Динамо в 9 лет и оставил свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным вратарем, не пропустившим пенальти в серии пенальти на чемпионатах мира", - гласит сообщение ФИФА в twitter.

"Телеграф" напоминает, что Шовковский едва не возобновил карьеру из-за нехватки вратарей в сборной Украины.