Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Луческу подписал в Динамо соотечественника
Луческу подписал в Динамо соотечественника

45-летний Шовковский попал в заявку на матч с Францией

45-летний Шовковский попал в заявку на матч с Францией
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Александр Шовковский вновь надел форму и перчатки, чтобы помочь национальной команде.

Сложная ситуация с коронавирусом в сборной Украины вынудила главного тренера команды Андрея Шевченко пойти на вынужденные меры, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В составе национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Франции остался лишь один здоровый вратарь - Георгий Бущан. В итоге тренерский штаб принял решение заявить на игру тренера вратарей и легенду украинского футбола Александра Шовковского, завершившего карьеру в 2016 году. По регламенту УЕФА, гражданин Украины даже без профессионального контракта футболиста может быть заявлен на игру своей национальной команды. 

Шовковский хоть и не выступает много лет на профессиональном уровне, однако проводит индивидуальные занятия и держит себя в хорошей форме. В штабе национальной команды отмечают, что появление Шовковского на поле возможно только при травме или положительном тесте Бущана на коронавирус. Результаты ПЦР-тестов Желто-синих ожидается в 16:00 по киевскому времени. 

За ходом матча Франция - Украина и событиями перед игрой следите в нашей онлайн-трансляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Украины, Александр Шовковский, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
02 Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
03 Луческу подписал в Динамо соотечественника
04 "Ситуация очень сложная": Шевченко - о матче против Франции
05 Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь