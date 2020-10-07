45-летний Шовковский попал в заявку на матч с Францией

Александр Шовковский вновь надел форму и перчатки, чтобы помочь национальной команде.

Сложная ситуация с коронавирусом в сборной Украины вынудила главного тренера команды Андрея Шевченко пойти на вынужденные меры, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В составе национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Франции остался лишь один здоровый вратарь - Георгий Бущан. В итоге тренерский штаб принял решение заявить на игру тренера вратарей и легенду украинского футбола Александра Шовковского, завершившего карьеру в 2016 году. По регламенту УЕФА, гражданин Украины даже без профессионального контракта футболиста может быть заявлен на игру своей национальной команды.

Шовковский хоть и не выступает много лет на профессиональном уровне, однако проводит индивидуальные занятия и держит себя в хорошей форме. В штабе национальной команды отмечают, что появление Шовковского на поле возможно только при травме или положительном тесте Бущана на коронавирус. Результаты ПЦР-тестов Желто-синих ожидается в 16:00 по киевскому времени.

За ходом матча Франция - Украина и событиями перед игрой следите в нашей онлайн-трансляции.