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Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая текстовая трансляция контрольного матча Франция - Украина.

В среду, 7 октября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Франции. Встреча пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию поединка. Начало матча в 22:10 по киевскому времени.

Перед матчем

Сборная Украины подходит к игре не в лучшем настроении, ведь в команде произошла вспышка коронавируса и ключевые игроки не смогут принять участие в поединке. Врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал ситуацию с коллективе.

Эта встреча, предполагается, поможет нашей команде настроится на серьезных соперников в Лиге наций УЕФА. Уже 10-го и 13-го октября Желто-синие принимают в Киеве команды Германии и Испании соответственно. Ранее подопечные Андрея Шевченко во втором сезоне турнира переиграли Швейцарию и крупно уступили Фурии Роха в Мадриде.

История встреч

Сборные имеют небогатую историю противостояния. Украинцы добыли лишь одну победу в восьми матчах при четырех поражениях. Единственный раз Желто-синие обыгрывали Трехцветных еще в плей-офф отбора на ЧМ-2014. В ответной игре подопечных Михаила Фоменко ждало фиаско - 0:3.

Прогноз букмекеров

Специалист абсолютно не верят в шансы Дружины, а ситуация с коронавирусом также идет не на пользу украинцам. По мнению букмекеров, Франция - безоговорочный фаворит встречи. На ее победу конторы предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,2-1,23. Успех Желто-синих оценивается коэффициентом 15-16, а ничейный исход также маловероятен - 6-7. Прогноз "Телеграф Спорт" - 2:0. 

Где смотреть

В Украине в прямом эфире встречу покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". В этой статье будет live-трансляция в текстовом формате. Кроме того, тут оперативно будут появляться видео лучших моментов игры.

По приезду во Францию сборная Украины успела провести тренировку. Занятие проходило под интенсивным дождем:

 
 
 
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Перше тренування збірної України ⠀ #УАФ #МиЗбірна #ЛігаНацій

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Чемпионы мира также не отдыхали:

Накануне встречи с Украиной Трехцветные сделали общекомандное фото:

В нашей команде из-за ситуации с коронавирусом царит не лучшая атмосфера, однако не стоит забывать о товарищеском характере встречи. Андрей Шевченко и его подопечные получили уникальный шанс сразиться с сильнейшим оппонентом в лице чемпионов мира и с учетом кадрового дефицита болельщики увидят много новых лиц на поле, а тренеры испытают игроков.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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