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Франция - Украина: букмекеры в день матча кардинально изменили свой прогноз

Франция - Украина: букмекеры в день матча кардинально изменили свой прогноз
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Коронавирус повлиял на прогноз букмекеров на контрольный матч Франция - Украина.

Сегодня, 7 октября, сборная Украины в Сен-Дени сыграет товарищеский матч с действующими чемпионами мира - сборной Франции. 

После информации о вспышке коронавируса в стане сборной Украины букмекеры изменили котировки на игру. По мнению специалистов, положение Желто-синих стало еще более удручающим и коэффициент на успех подопечных Андрея Шевченко стремительно поднялся с 15-и до 20-и. Хотя некоторые украинские конторы даже понизили коэффициент на победу национальной команды. 

Прогноз букмекеров на матч Франция - Украина:

  • Пари-Матч: (победа Франции 1,19 - ничья 7,50 - победа Украины 16,00)
  • Фаворит: ( 1,21 - 7,30 - 13,50)
  • William Hill: (1,17 - 6,5 - 19,00)

С прогнозом специалистов за 5 октября можно ознакомиться у нас на сайте.

Контрольная игра Франция - Украина начнется в 22:10 по киевскому времени. За ходом встречи можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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