Франция - Украина: букмекеры в день матча кардинально изменили свой прогноз

Сегодня, 7 октября, сборная Украины в Сен-Дени сыграет товарищеский матч с действующими чемпионами мира - сборной Франции.
После информации о вспышке коронавируса в стане сборной Украины букмекеры изменили котировки на игру. По мнению специалистов, положение Желто-синих стало еще более удручающим и коэффициент на успех подопечных Андрея Шевченко стремительно поднялся с 15-и до 20-и. Хотя некоторые украинские конторы даже понизили коэффициент на победу национальной команды.
Прогноз букмекеров на матч Франция - Украина:
С прогнозом специалистов за 5 октября можно ознакомиться у нас на сайте.
Контрольная игра Франция - Украина начнется в 22:10 по киевскому времени. За ходом встречи можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.