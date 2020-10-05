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Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров

Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Специалисты не верят в сборную Украины, даже несмотря на товарищеский статус игры с Францией.

В среду, 7 октября, сборная Украины сыграет с Францией в рамках подготовки к осенним матчам Лиги наций УЕФА. Игра состоится в в пригороде Парижа Сен-Дени и начнется в 22:10 по киевскому времени. 

Специалисты абсолютно не верят в команду Андрея Шевченко в этом противостоянии и оценивает шансы Желто-синих коэффициентом 15-16. Ничейный исход также маловероятен - 6-6,7. В тоже время успех чемпионов мира оценивается в 1,2-1,23.

  • Пари-Матч: (победа Франции 1,22 - ничья 6,70 - победа Украины 15,5)
  • Фаворит: ( 1,23 - 6,40 - 16.00)
  • William Hill: (1,20 - 6,00 - 15,00)

Телеграф напоминает, что сборная Украины уже вылетела в Париж, а главный тренер Дружины Андрей Шевченко огласил заявку на матч.

Отметим, уже 10 и 13 октября нашу команду ожидают две важнейшие игры Лиги наций УЕФА. В субботу Украина примет Германию, а во вторник - Испанию. В предыдущих турах групповой стадии сборная Украины обыграла Швейцарию и крупно уступила Испании.

Ранее Телеграф сообщал о странном решении киевских властей допустить болельщиков на трибуны на матчи сборной в разгар пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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