Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров

В среду, 7 октября, сборная Украины сыграет с Францией в рамках подготовки к осенним матчам Лиги наций УЕФА. Игра состоится в в пригороде Парижа Сен-Дени и начнется в 22:10 по киевскому времени.
Специалисты абсолютно не верят в команду Андрея Шевченко в этом противостоянии и оценивает шансы Желто-синих коэффициентом 15-16. Ничейный исход также маловероятен - 6-6,7. В тоже время успех чемпионов мира оценивается в 1,2-1,23.
Телеграф напоминает, что сборная Украины уже вылетела в Париж, а главный тренер Дружины Андрей Шевченко огласил заявку на матч.
Отметим, уже 10 и 13 октября нашу команду ожидают две важнейшие игры Лиги наций УЕФА. В субботу Украина примет Германию, а во вторник - Испанию. В предыдущих турах групповой стадии сборная Украины обыграла Швейцарию и крупно уступила Испании.
Ранее Телеграф сообщал о странном решении киевских властей допустить болельщиков на трибуны на матчи сборной в разгар пандемии коронавируса.