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Понедельник, 05.10.2020
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Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией

Стал известен состав сборной Украины на матч с Францией
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Шевченко ограничился одним форвардом на матч с французами.

В среду на Стад де Франс состоится товарищеский матч между Францией и Украиной. Этот матч должен был состояться еще весной в рамках подготовки к Евро-2020. Но пандемия коронавируса внесла существенные коррективы и, даже, теперь, когда два игрока сборной Украины заболели на Covid-2019.

Матч Франция - Украина запланирован на 7 октября в 22:00.

Заявка сборной Украины на матч с французами

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Георгий Бущан (Динамо), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун (Гент), Ефим Конопля (Десна).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимр Шепелев (все – Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош).

Нападающий: Роман Яремчук (Гент).

Напомним, вчера стало известно, что Степаненко и Пятов заболели на коронавирус.

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Все по теме:

Сборная Франции, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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