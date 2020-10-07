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"Ситуация очень сложная": Шевченко - о матче против Франции

"Ситуация очень сложная": Шевченко - о матче против Франции
10:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
В среду, 7 октября, команды Андрея Шевченко и Дидье Дешама проведут товарищеский матч во Франции. Накануне главные тренеры команд поучаствовали в традиционной предматчевой пресс-конференции.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что ситуация в команде очень сложная из-за вспышки коронавируса в коллективе, в частности у тренера в расположении остался лишь один вратарь. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняет все предписанные медицинские протоколы французских властей. В то же время Шевченко видит и положительные стороны в данной ситуации:

"Это шанс для молодых игроков проявить себя, но в то же время в этом есть риск для нас". 

Также специалист рассказал о задачах сборной Украины. Он отметил, что приоритетной целью для его команды являлось качественное изменение игры, а в предыдущие 3 года его работы сборная Украины демонстрировала и игру и результат (выход на Евро-2020 и в Лигу А Лиги наций УЕФА, - прим. ред.). Теперь же о своей работе Шевченко судит лишь по реакции болельщиков.

"Для меня главный показатель - мнение болельщиков, которые благодарят нас за игру и результат. Но этот уровень надо поддерживать и иметь определенный кадровый запас. К сожалению, именно сейчас такого запаса у нас нет".

Касательно ближайших матчей сборной Украины в Лиге наций (10 октября против Германии и 13 октября против Испании) Андрей Николаевич рассказал, что в расположение сборной Украины могут вернуться игроки Шахтера, сдавшие негативный тест на COVID-19, и наша команда выставит боевой состав на эти игры.

"Исходя из сложившейся ситуации, мы готовим список игроков, которые могут нас усилить. Они будут проходить тестирование. Мы должны понимать ситуацию с теми, кто уже проходил тесты, и потом решать, смогут ли они присоединиться".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции отметил, что уже знает имена тех игроков, которые выйдут на поле в матче с Украиной.

"Да, я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины. Игроки, которые играли в своих клубах в выходные, могут отдохнуть", - заявил Дешам.

Следить за всеми событиями игры Франция - Украина можно в нашем онлайне.

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Сборная Франции, Дидье Дешам, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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