В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел

В Лунина, Панькива и Тошича выявлен коронавирус.

Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды - голкиперов Андрея Лунина (Реал Мадрид) и Юрия Панькива (Александрия), а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. В остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Трое инфицированных изолированные в своих покоях в отеле Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные исполнители и тренеров готовится к предматчевой тренировки, которая начнется сегодня на «Стад де Франс» в 20:00 по Киеву.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у двоих игроков Шахтера - голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко.

Прибытие сборной Украины во Францию

Таким образом, у Шевченко на игру с французами остался лишь голкипер Динамо Георгий Бущан.

Напомним, матч Франция - Украина запланирован на 7 октября в 22:00.