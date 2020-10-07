Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября

В "бой" вступят топовые европейские сборные, которые проведут товарищеские поединки, в частности сборная Украины сыграет с Францией.
Несколько игр можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К примеру, битву двух последних чемпионов Европы Испании и Португалии в режиме-live покажет телеканал "Футбол 2", поединок немцев и турков - "Футбол 3". Еще один соперник сборной Украины в Лиге наций УЕФА - команда Швейцарии 7 октября сыграет с Хорватией.
Соперники сборной Украины по Евро-2020 Австрия и Нидерланды примут Кабо-Верде и Мексику соответственно.
Расписание международных матчей 7 октября
Ранее Телеграф сообщал о непростой ситуации в сборной Украины накануне встречи с Францией.