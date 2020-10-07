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Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября

Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 7 октября, в Европе стартую международные футбольные матчи, а клубный сезон идет на небольшую паузу.

В "бой" вступят топовые европейские сборные, которые проведут товарищеские поединки, в частности сборная Украины сыграет с Францией.

Несколько игр можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К примеру, битву двух последних чемпионов Европы Испании и Португалии в режиме-live покажет телеканал "Футбол 2", поединок немцев и турков - "Футбол 3". Еще один соперник сборной Украины в Лиге наций УЕФА - команда Швейцарии 7 октября сыграет с Хорватией.

Соперники сборной Украины по Евро-2020 Австрия и Нидерланды примут Кабо-Верде и Мексику соответственно.

Расписание международных матчей 7 октября

  • 19:00 Дания - Фарерские острова - Футбол 3
  • 19:00 Кипр - Чехия - Футбол 1
  • 19:00 Мальта - Гибралтар
  • 19:00 Черногория - Латвия - Футбол 2
  • 19:00 Эстония - Литва
  • 21:15 Люксембург - Лихтенштейн
  • 21:30 Австрия - Греция
  • 21:45 Андорра - Кабо-Верде
  • 21:45 Германия - Турция - Футбол 3
  • 21:45 Италия - Молдова
  • 21:45 Нидерланды - Мексика
  • 21:45 Польша - Финляндия
  • 21:45 Португалия - Испания - Футбол 2
  • 21:45 Словения - Сан-Марино
  • 21:45 Швейцария - Хорватия
  • 22:10 Франция - Украина - Футбол 1

Ранее Телеграф сообщал о непростой ситуации в сборной Украины накануне встречи с Францией.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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