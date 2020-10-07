Футбольный уик-энд в Европе: где и когда смотреть международные матчи 7 октября

В среду, 7 октября, в Европе стартую международные футбольные матчи, а клубный сезон идет на небольшую паузу.

В "бой" вступят топовые европейские сборные, которые проведут товарищеские поединки, в частности сборная Украины сыграет с Францией.

Несколько игр можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К примеру, битву двух последних чемпионов Европы Испании и Португалии в режиме-live покажет телеканал "Футбол 2", поединок немцев и турков - "Футбол 3". Еще один соперник сборной Украины в Лиге наций УЕФА - команда Швейцарии 7 октября сыграет с Хорватией.

Соперники сборной Украины по Евро-2020 Австрия и Нидерланды примут Кабо-Верде и Мексику соответственно.

Расписание международных матчей 7 октября

19:00 Дания - Фарерские острова - Футбол 3

Дания - Фарерские острова - Футбол 3 19:00 Кипр - Чехия - Футбол 1

Кипр - Чехия - Футбол 1 19:00 Мальта - Гибралтар

Мальта - Гибралтар 19:00 Черногория - Латвия - Футбол 2

Черногория - Латвия - Футбол 2 19:00 Эстония - Литва

Эстония - Литва 21:15 Люксембург - Лихтенштейн

Люксембург - Лихтенштейн 21:30 Австрия - Греция

Австрия - Греция 21:45 Андорра - Кабо-Верде

Андорра - Кабо-Верде 21:45 Германия - Турция - Футбол 3

Германия - Турция - Футбол 3 21:45 Италия - Молдова

Италия - Молдова 21:45 Нидерланды - Мексика

Нидерланды - Мексика 21:45 Польша - Финляндия

Польша - Финляндия 21:45 Португалия - Испания - Футбол 2

Португалия - Испания - Футбол 2 21:45 Словения - Сан-Марино

Словения - Сан-Марино 21:45 Швейцария - Хорватия

Швейцария - Хорватия 22:10 Франция - Украина - Футбол 1

Ранее Телеграф сообщал о непростой ситуации в сборной Украины накануне встречи с Францией.