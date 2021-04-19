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Футбольная Суперлига: формат турнира, кто отказался и когда старт

Футбольная Суперлига: формат турнира, кто отказался и когда старт
16:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter juventusfc

В ночь на 19 апреля как гром среди ясного неба прогремела новость о создании нового еврокубка для избранных - Суперкубка. Рассказываем о всех тонкостях нового турнира.

В Италии хотят исключить из Серии А "Интер", "Милан" и "Ювентус"

Пока подписались на эту затею 12 больших клубов Европы. Из АПЛ в турнире хотят участвовать "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", из Ла Лиги - "Барселона", "Реал" и "Атлетико", из Серии А - "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Формат турнира

Всего в Суперлиге планируется участие 20 команд, 15 постоянных членов и 5 команд, которые будут подбираться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона. По замыслам организаторов, клубы будут разделены на две группы по 10 команд. На групповой стадии каждая команда сыграет с каждой и по истечении 18 туров по три лучших коллектива будут отправляться в раунд плей-офф. Еще две путевки получат четвертая или пятая команды в группах, которые проведут стыковые игры. Четвертьфиналы и полуфиналы будут проходить в формате двухматчевой дуэли, а финал - традиционно будет один.

Планируется, что игры будут проходить посреди недели, чтобы не мешать матчам на внутренней арене, хотя УЕФА и вовсе может не разрешить участникам Суперлиги играть в национальных чемпионатах. 

Кто отказался

От участия в турнире отказались немецкие гранды - "Бавария" и  "Боруссия" Д. Кроме того, организаторы получили отказ от французского ПСЖ и португальского "Порту".

Когда старт

Групповая стадия турнира должна стартовать в августе 2021 года, а первый финал - в мае 2022 года.

Реакция УЕФА

УЕФА категорически против создания Суперлиги. Функционеры уже одобрили реформу Лиги чемпионов, а сейчас обсуждаются возможные санкции к клубам-участникам Суперлиги. Уже известно, что выступая в "закрытой лиге", игроки лишатся права на участие в матчах национальных сборных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главе Суперлиге Флорентино Пересе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Футбольная Суперлига.
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