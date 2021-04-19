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УЕФА отреагировал на Суперлигу решительными изменениями в Лиге чемпионов

УЕФА отреагировал на Суперлигу решительными изменениями в Лиге чемпионов
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram championsleague

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на создание Суперлиги решительной реформой Лиги чемпионов. Об этом сообщает Deutsche Welle

По информации источника, в 2024 году Лигу чемпионов ждут кардинальные изменения. В частности, вырастет количество участников с 32 до 36 команд, полностью уберется групповой этап - будет однолиговая система. В раунд плей-офф выйдут 8 лучших команд лиги, а остальные участники следующего этапа будут определятся в новом стыковом раунде. В обновленной ЛЧ всем клубам будут гарантированы минимум 10 игр, что значительно увеличит доходы команд. Кроме того, "элитные" клубы, которые не попадут в еврокубок через сито квалификации, попадут в основную сетку соревнований напрямую. 

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании футбольной Суперлиги. Ранее "Телеграф" рассказывал, при чем здесь президент "Реала" Флорентино Перес.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол, Футбольная Суперлига.
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