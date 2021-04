"Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"

"Позор вам. R.I.P" – написано на баннере, который в понедельник вывесили болельщики футбольного клуба "Ливерпуль" на заборе его домашнего стадиона "Анфилд". "Say no to the Super League!", "Get out the Super League!" – такими призывами пестрят ленты клубных каналов в соцсетях после того, как стало известно об участии английского гранда в проекте "Суперлига".

При этом официально "Ливерпуль" пока что никак не комментирует свое участие и роль в этой истории. Лишь тренер первой команды Юрген Клопп осторожно высказывается, пытаясь отвести удар от подопечных: "Это тяжёлая тема. Люди недовольны, и я их понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это всё приведёт".

Тем временем мюнхенская "Бавария" отказывается от вступления в Суперлигу. Этим немецкий флагман не только наносит сокрушительный удар по самой идеологии "клуба избранных", лишая его возможности собрать всех лучших (а "Бавария" – один из истинных гигантов мирового футбола), но и делает сильный имиджевый ход. Теперь Мюнхен – символ борьбы с Суперлигой и чемпиону Германии, выражаясь молодежным сленгом, "плюсуют" сторонники устоявшихся футбольных традиций со всего мира.

Но все это лишь подчеркивает суровую действительность: 19 апреля все, кому небезразличен футбол, разделились на два больших лагеря – сторонники новшества и оппозиция. В этот день в футбольном "городке" случилось землетрясение, которое обрушило несколько кварталов и обесточило пару-тройку районов. Но тектонический сдвиг произошел, а значит – приближается цунами, которое может снести с лица земли всё на своем пути.

Данный материал – субъективный взгляд автора на происходящее и далее я буду писать от первого лица, чтобы ярче изложить свою позицию.

Эффект домашней PlayStation

Многим юным представителям цифровой эпохи будет сложно это представить, но в начале 21-го века персональный компьютер считался роскошью, а игровые консоли PlayStation, SEGA и прочие – вообще невиданным зверем. Появление такого устройства у кого-то из моих друзей становилось событием районного масштаба. Дружить с обладателями ПК или приставки считалось особой привилегией и несколько часов после уроков, а также все выходные были расписаны заранее – мы "зависали" в мире виртуальных игр.

Тогда же популярность набирали "игровухи" – заведения, в которых можно было арендовать компьютер или приставку за 2-5-10 грн/час (со временем цены, разумеется, росли). С одним из моих друзей мы выбирались в игровуху примерно раз в неделю-две, часто – просто посмотреть, как развлекаются другие. Проводили там минимум пару часов, хотя иногда "залипали" в играх по 5-6 часов. Играли почти всегда в одно и то же – Pro Evolution Soccer – один из двух популярнейших футбольных симуляторов. Наши походы в игровуху были настолько редки (ведь не так часто на это удавалось "выклянчить" у родителей деньги), что считались событием из ряда вон. И этот футбольный симулятор нам казался чем-то совершенно волшебным. Игрой, в которую можно играть вечно.

Году так в 2006-м у меня дома поселился компьютер и первым делом я установил тот самый Pro Evolution Soccer. Сбылась давняя мечта школьника – появилась возможность играть в любимую игру днем и ночью, в любое время. Но со временем я понял, что такое времяпровождение уже не вызывает у меня былых чувств. Улетучилась та магия, волшебство, которые так манили нас в игровой зал с любимыми "Плейстейшн".

С годами подобные ситуации проецировались на другие бытовые моменты, я в полной мере осознал важность запретного плода или, как я называю это явление - эффекта "домашней PlayStation". Человек немалую часть жизни проводит в активном или же пассивном поиске новых эмоций и по своей природе он не может с одинаковым восхищением переживать один и тот же приятный момент. Однажды мы откажемся от самого вкусного и изысканного блюда, если нам будут подавать его каждый день. Мы захотим управлять вертолетом, потому что нам в конце концов надоест водить роскошный "Феррари". Да и любой следующий удачный прыжок с парашютом не принесет вам такого же восхищения, как самый первый.

Финал Лиги чемпионов-2019 "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" в Киеве был великолепным зрелищем. Два титана европейского футбола сошлись в очной встрече и разыграли главный клубный трофей континента. У них на тот момент – 17 побед в турнире на двоих, их считают едва ли не самыми изощренными бойцами Лиги чемпионов.

Встреча этих команд в четвертьфинале ЛЧ-2021 стала настоящим подарком болельщикам. Фанаты "Ливерпуля" с нетерпеньем ждали возможности отомстить "Реалу" и доказать свое превосходство. А Мадриду было интересно вновь, как и два года назад, поставить дерзких англичан на место. В этой истории не так важно, чем все закончилось. Важны эмоции, которые все мы испытывали, ожидая матча "Реала" и "Ливерпуля". Это особое, ни с чем не сравнимое чувство. Кто-то испытывал его, когда с осени прошлого года ждал первых весенних дней и устроил субботние шашлыки. А кто-то сейчас, во время карантина, живет тем днем, когда границы будут открыты и появится возможность увидеть… Париж.

"Бавария" - "Барселона", "Барселона" - "Челси", "Ювентус" - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" - "Милан", "Милан" - "Ливерпуль"… Любой из этих матчей станет усладой для настоящего любителя футбола. Просто потому, что эти встречи – довольно редкое явления. Такие поединки случаются зачастую на решающих стадиях Лиги чемпионов. И каждый раз это – маленький праздник и событие, обсуждаемое во всем мире.

А теперь представьте, что все перечисленные матчи играют по два-три раза ежегодно. Нравится? Значит, вы преданный поклонник идеи Суперлиги и у меня для вас больше нет аргументов. Не нравится? Выходит, Суперлига – не ваша мечта и она вряд ли сможет заинтересовать еще хотя бы чем-либо. С теми же, кто еще сомневается, я хочу обсудить те самые спорные моменты, вокруг которых разворачиваются холивары вот уже второй день.

Суперлига vs здравый смысл

Самый простой способ донести мысль – взять наиболее популярные тезисы "адвокатов" Суперлиги и поговорить о них. Этим и займемся.

1. "Общество по своей природе сопротивляется новшествам. В свое время Леннарта Юхансона (президент УЕФА 1990-2007) точно так же предавали обструкции за упразднение Кубка Европейских чемпионов и создание не соответствующей духу и спортивному принципу Лиги чемпионов. А теперь мы защищаем саму Лигу чемпионов".

Забавнее всего это слышать от людей младше 40 лет, ведь реформа пришлась на 1990-1992 годы. А те, кто помнят те события, никак не смогут сравнить масштабы "обструкции", ведь в то время не было соцсетей. У ЛЧ было куда больше сторонников, чем у нынешней Суперлиги. Поскольку там была совершенно противоположная идеология, которая выражается словами: "мы не закрываем двери для большой футбольной семьи Европы, а раскрываем их настежь". Прочувствуйте разницу.

2. "Коронавирусная пандемия не оставляет европейским грандам вариантов. Рынок упал, убытки растут. Они должны как-то выживать и Суперлига – единственный выход".

Во-первых, варианты есть всегда. Почему-то их нашли "Бавария" и "ПСЖ" (исповедующие, что немаловажно, разные модели управления) и восстали против Суперлиги. И нужно понимать, что еще до пандемии, в октябре 2019-го долг "Ювентуса" превышал 466 млн евро, "Барселона" в июле того же года была должна 888 млн евро, а в начале 2018-го долг миланского "Интера" был зафиксирован на уровне 637 млн евро. Разной степени финансовые проблемы испытывали до коронакризиса "Реал", и лондонские "Челси", "Тоттенхем" и "Арсенал"… В общем, очевидно, что топ-клубы Европы могут пенять лишь на то, что коронавирус не позволяет им кое-как снижать темпы увеличения задолженностей за счет получения полноценной выручки от проведения матчей при заполненных трибунах. Но факт от этого не меняется – все они давно оторвались от реальности и перестали жить по средствам.

3. "УЕФА – монополист, который делит "пирог доходов" от Лиги чемпионов по своему усмотрению".

При дележке пирога УЕФА 80% распределяет между клубами и 20% оставляет себе. По идее, эти 20% должны пускать на развитие и популяризацию футбола в Европе и там есть вопросы к УЕФА, но сейчас не это главное. Клуба Суперлиги считают, что 80% – это мало? Вряд ли. Скорее всего, их беспокоит, что эта сумма делится не на 12-15 топовых участников ЛЧ, а на всех 32 участников основного раунда турнира. Но никто не думает о том, что УЕФА создал коммерческую структуру и сформировал продукт, который приносит более полутора миллиарда евро за сезон. Этот продукт позволяет клубам вроде "Ливерпуля", "Реала" и "Барселоны" оставаться мегапопулярными в масштабах всей планеты и при этом – поддерживать тех, кто остается в тени гегемонов.

Попадание киевского "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов принесло клубу около 35 млн евро – огромный плюс к бюджету. Это, при правильном подходе – плюс к развитию клуба, плюс к развитию чемпионата Украины, плюс к интересу украинского болельщика к футболу, плюс к воспитанию молодых футболистов. Последние два пункта – то, что конкретно в перспективе приносит финансовую или имиджевую выгоду в общий карман европейского футбола (за счет покупки трансляций футбольных матчей, заказа атрибутики, популяризации футбола в соцсетях).

Помимо Украины есть еще Нидерланды, Бельгия, Португалия, Франция, Турция, Сербия, Хорватия и многие-многие другие футбольные страны, у которых нет клубов уровня Суперлиги (опустим исключения в виде португальского "Порту" и французского "ПСЖ"), но есть амбиции бороться за свое место под солнцем в том числе во имя развития всего футбола. Мы говорим о десятках миллионов болельщиков вне Англии, Италии и Испании, где тоже хотят быть причастными к большому футбольному празднику. Но небожители настолько жадны, что не понимают этого и рискуют в борьбе с "монополистом УЕФА" остаться с разбитым корытом. А по факту – в борьбе против себя же самих. Пчелы восстали против меда, не иначе.

4. "Именно УЕФА построил ту самую модель, в которой на первом месте – бизнес и зарабатывание денег. Тем же занималась последние 30 лет Английская Премьер-лига. А теперь они упрекают Суперлигу в том, что та пытается спасти себя и европейский футбол в условиях кризиса".

Да, конечно же УЕФА заставил "Ювентус" подписать Криштиану Роналду на общую сумму расходов в $340 млн для туринского клуба. Это УЕФА вынудил "Барселону" тратить более 130 млн евро за присутствие в ее команде Лео Месси. Это УЕФА повесил ценник в 180 млн евро на 20-летнего Эрлинга Холанда, который еще ничегошеньки в своей карьере не выиграл. Наконец, УЕФА поверил в возрождение Жозе Моуринью и уговорил "Тоттенхем" подписать с потухшим тренером контракт с зарплатой в 15 млн евро в год!

5. "Реалу" и "Барселоне" надоело играть со всякими "уэсками" и "гранадами", а "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не должны играть с "вест бромвичами". Сколько можно? У нас есть возможность круглый год смотреть игры лучших из лучших!".

Экс-чемпион Англии "Ливерпуль" в нынешнем сезоне со своими дорогущими футболистами и топовым тренером споткнулся о все "вест бромвичи", о которые можно было споткнуться. А "Лестер" не так давно доказал, что в сильнейшей лиге мира есть место чудесам. Никто не жалуется на отсутствие интриги в АПЛ, потому что этот турнир конкурентоспособен настолько, насколько возможно. Что касается Испании, то задавать вопрос нужно "Реалу" и "Барселоне", которые монополизировали права на телевизионные трансляции, сами продают их по своему усмотрению и сами же получая почти всю прибыль в два кармана. Остальные представители испанского чемпионата довольствуются крохами. Не в этом ли корень проблемы чемпионата? Всем хочется легкой наживы здесь и сразу, ведь наводить порядок в своих домах – это тяжелый, рутинный труд.

За Суперлигой – будущее. Но...

Стоит подчеркнуть, что все аргументы "против", вся критика Суперлиги и ее вдохновителей звучат не потому, что они просто хотят сделать этот турнир. Я сторонник той точки зрения, что аналог Суперлиги – обязательный этап эволюции профессионального клубного футбола, к которому Европа обязательно должна прийти. Причем уже довольно скоро. Нет, определенно, претензии не к сути, а к форме.

Как мы уже говорили, УЕФА тщательно выстраивал и таки выстроил коммерческую модель Лиги чемпионов, которая покоряет сердца миллионов и эмоционально отправляет футбольных болельщиков в "стратосферу" каждую весну благодаря матчам плей-офф и, конечно же, финалу. Как подходит к своему коммерческуому продукту Суперлига? Для начала она объявила о своем создании поздним вечером воскресенье. Видимо, чтобы поменьше людей об этом узнали. Так делает робкий новый пользователь Инстаграма или Тик-Тока. Зарегистрировавшись в соцсети, он долго не решается сделать свой первый пост, пытаясь снять идеальное фото/видео и в итоге… постит какую-то несуразицу.

Вот так значит Суперлига относится к своему потребителю? Мол, "пипл схавает, мы же топ-клубы". Посмотрите, пожалуйста, хотя бы одну презентацию Apple. Как свои новинки презентует мировой бренд, который уже давно всем всё доказал.

Суперлига не удосужилась подготовить какую-то презентацию, красивую рекламную кампанию и не смогла даже рассказать, по какой схеме будет производиться обмен клубами в лиге, чем сразу же вызвала негативные ассоциации какого-то закрытого клуба по интересам. Что ж, сильные мира сего и правда рискуют стать организацией, которая заинтересует довольно изысканного гурмана. Надеюсь, участники этой организации смогут внятно объяснить болельщикам, почему на их стадионах больше не звучит гимн Лиги чемпионов – музыки, которая тронула сотни миллионов. Не долларов. Сердец.

P.S. К моменту публикации данного материала в СМИ появилась информация, что английские клубы "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити" приняли решение выйти из состава Суперлиги.