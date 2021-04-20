Еще одной команде предложили участие в Суперлиге

Итальянскому "Наполи" поступило предложение участвовать в новом еврокубке для топ-клубов - Суперлиге. Об этом сообщает corrieredellosport.

По информации источника, 20 апреля президенту неаполитанской команды Аурелио де Лаурентису поступил звонок с предложением присоединиться к 12-и топ-клубам Европы, которые создали Суперлигу. Примечательно, что предложение прозвучало аккурат во время интервью председателя Суперлиги Флорентино Переса, который поведал о возможности присоединения к супертурниру "Наполи" и "Ромы".

Отметим, де Лаурентис является давним поклонником создания суперлиги, однако окончательное решение неаполитанцев в этом вопросе пока не известно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что три итальянских клуба выступили за исключение "Милана", "Ювентуса" и "Интера" из Серии А.