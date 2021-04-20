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Еще одной команде предложили участие в Суперлиге

Еще одной команде предложили участие в Суперлиге
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sscnapoli

Итальянскому "Наполи" поступило предложение участвовать в новом еврокубке для топ-клубов - Суперлиге. Об этом сообщает corrieredellosport.

Украинский клуб отказался от участия в Суперлиге, назвав турнир аферой

По информации источника, 20 апреля президенту неаполитанской команды Аурелио де Лаурентису поступил звонок с предложением присоединиться к 12-и топ-клубам Европы, которые создали Суперлигу. Примечательно, что предложение прозвучало аккурат во время интервью председателя Суперлиги Флорентино Переса, который поведал о возможности присоединения к супертурниру "Наполи" и "Ромы".

Отметим, де Лаурентис является давним поклонником создания суперлиги, однако окончательное решение неаполитанцев в этом вопросе пока не известно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что три итальянских клуба выступили за исключение "Милана", "Ювентуса" и "Интера" из Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Наполи, Футбол, Футбольная Суперлига.
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