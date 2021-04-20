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УЕФА из-за Суперлиги рассматривает два сценария для текущего розыгрыша Лиги чемпионов
УЕФА из-за Суперлиги рассматривает два сценария для текущего розыгрыша Лиги чемпионов
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Суперлига: сколько заработают топ-клубы за участие в новом еврокубке
Суперлига: сколько заработают топ-клубы за участие в новом еврокубке

Суперлига: состав участников (обновляется)

Суперлига: состав участников (обновляется)
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter UtdZarq

В ночь на 19-е апреля мировой футбол всколыхнула новость о создании европейского турнира для топ-клубов - Суперлиги. На данный момент к группе элитных команд присоединились 12 коллективов, объявленных учредителями соревнований. Председателем турнира стал президент ФК "Реал" Флорентино Перес.

"Ливерпуль" после создания Суперлиги не сумел обыграть 10-ю команду Англии (видео)

Полный список участников футбольной Суперлиги (обновляется):

  • "Арсенал"
  • "Челси"
  • "Ливерпуль"
  • "Манчестер Сити"
  • "Манчестер Юнайтед"
  • "Тоттенхэм"
  • "Барселона"
  • "Реал"
  • "Атлетико"
  • "Интер"
  • "Милан"
  • "Ювентус"

Сообщается, что немецкие клубы "Бавария" и "Боруссия" Д отказались от участия в супертурнире. Кроме того, французский ПСЖ пока не дал окончательного ответа. Португальский "Порту" также выступил категорически против создания Суперлиги.

Ожидается, что к соревнованиям, старт которых намечен на август 2021 года, присоединятся еще 8 команд, три из которых будут постоянным членами элитного чемпионата, а еще 5 коллективов будут меняться в зависимости от показанных результатов. 

Подробнее о формате Суперлиги можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, что из-за создания Суперлиги текущий розыгрыш Лиги чемпионов может потерпеть невероятных изменений. В УЕФА сообщили, что применят жесткие санкции к игрокам, которые примут участие в турнире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Футбольная Суперлига.
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