Суперлига: состав участников (обновляется)

В ночь на 19-е апреля мировой футбол всколыхнула новость о создании европейского турнира для топ-клубов - Суперлиги. На данный момент к группе элитных команд присоединились 12 коллективов, объявленных учредителями соревнований. Председателем турнира стал президент ФК "Реал" Флорентино Перес.

Полный список участников футбольной Суперлиги (обновляется):

"Арсенал"

"Челси"

"Ливерпуль"

"Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм"

"Барселона"

"Реал"

"Атлетико"

"Интер"

"Милан"

"Ювентус"

Сообщается, что немецкие клубы "Бавария" и "Боруссия" Д отказались от участия в супертурнире. Кроме того, французский ПСЖ пока не дал окончательного ответа. Португальский "Порту" также выступил категорически против создания Суперлиги.

Ожидается, что к соревнованиям, старт которых намечен на август 2021 года, присоединятся еще 8 команд, три из которых будут постоянным членами элитного чемпионата, а еще 5 коллективов будут меняться в зависимости от показанных результатов.

Подробнее о формате Суперлиги можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, что из-за создания Суперлиги текущий розыгрыш Лиги чемпионов может потерпеть невероятных изменений. В УЕФА сообщили, что применят жесткие санкции к игрокам, которые примут участие в турнире.