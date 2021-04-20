"Ливерпуль" после создания Суперлиги не сумел обыграть 10-ю команду Англии (видео)

В понедельник, 19 апреля, "Лидс" в рамках матча 32-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Элланд Роуд", завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в разных таймах. Сначала на 31-й минуте Садио Мане вывел гостей вперед после блестящей атаки "Красных". А под занавес поединка на 87-й минуте Диего Льоренте ударом головой после подачи с углового сравнял счет.

Этот результат оставил "Лидс" (46 очков) на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (53 очка) - шестой. В следующем туре "Павлины" примут "Манчестер Юнайтед" (25.04.2021), а "Красные" проведут домашний поединок с "Ньюкаслом" (24.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" стал одним из создателей европейской Суперлиги.