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"Ливерпуль" после создания Суперлиги не сумел обыграть 10-ю команду Англии (видео)

"Ливерпуль" после создания Суперлиги не сумел обыграть 10-ю команду Англии (видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter LFC

В понедельник, 19 апреля, "Лидс" в рамках матча 32-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая на стадионе "Элланд Роуд",  завершилась со счетом 1:1.

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Команды обменялись голами в разных таймах. Сначала на 31-й минуте Садио Мане вывел гостей вперед после блестящей атаки "Красных". А под занавес поединка на 87-й минуте Диего Льоренте ударом головой после подачи с углового сравнял счет.

Этот результат оставил "Лидс" (46 очков) на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Ливерпуль" (53 очка) - шестой. В следующем туре "Павлины" примут "Манчестер Юнайтед" (25.04.2021), а "Красные" проведут домашний поединок с "Ньюкаслом" (24.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ливерпуль" стал одним из создателей европейской Суперлиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Лидс.
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