"Ливерпуль" не сумел забить "Реалу" и вылетел из Лиги чемпионов: видеообзор матча

В среду, 14 апреля, "Ливерпуль" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Реал". Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 0:0.

"Красные" больше атаковали, однако ни один из 15 ударов мерсисайдцев так не достиг цели.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, что состоялся в Мадриде, "Сливочные" добыли уверенную победу со счетом 3:1. Таким образом, в следующий раунд турнира пробилась именно испанская команда. В 1/2 финала ЛЧ "Реал" сыграет с "Челси", который 13 апреля проиграл "Порту", но вышел в полуфинал турнира. Первые полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 27/28 апреля, а ответные игры - 4/5 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в параллельном поединке "Ман Сити" выбил из Лиги чемпионов "Боруссию" Д.