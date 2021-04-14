Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Украинская каратистка засветила фигуру в крошечном бикини (фото)
Украинская каратистка засветила фигуру в крошечном бикини (фото)
Монзуль доверили судить ближайший матч "Шахтер" - "Динамо"
Монзуль доверили судить ближайший матч "Шахтер" - "Динамо"

"Порту" голом-сказкой попрощался с Лигой чемпионов (видео)

"Порту" голом-сказкой попрощался с Лигой чемпионов (видео)
00:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcporto

Во вторник, 13 апреля, "Челси" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Порту". Встреча, проходившая в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан", завершилась со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.

Единственного гола в этой встрече болельщики ждали очень долго, зато ожидание того стоило. Иранский форвард "Порту" Мехди Тареми ударом в падении через себя завершил навес Нану с правого фланга. Выглядело все это эффектно, а главное эффективно. Правда, для продолжения борьбы в турнире "Драконам" необходимо было забивать как минимум два гола, поэтому гол иранца лишь подсластил горечь от вылета с турнира.

"Челси" - "Порту"0:1

Гол: Мехди Тареми 90+4'

(Первый матч 2:0)

Виидео гола Тареми:

Обзор матча:

Напомним, в первом матче, который также проходил в Севилье, "Челси" добыл уверенную победу со счетом 0:2. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира пробился именно лондонский клуб. В 1/2 финала "Синие" сыграют с победителем противостояния "Реал" - "Ливерпуль", которые свой ответный четвертьфинал проведут 14 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 210

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Порту, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монзуль доверили судить ближайший матч "Шахтер" - "Динамо"
02 ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь