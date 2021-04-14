"Порту" голом-сказкой попрощался с Лигой чемпионов (видео)

Во вторник, 13 апреля, "Челси" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Порту". Встреча, проходившая в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан", завершилась со счетом 0:1 в пользу номинальных гостей.

Единственного гола в этой встрече болельщики ждали очень долго, зато ожидание того стоило. Иранский форвард "Порту" Мехди Тареми ударом в падении через себя завершил навес Нану с правого фланга. Выглядело все это эффектно, а главное эффективно. Правда, для продолжения борьбы в турнире "Драконам" необходимо было забивать как минимум два гола, поэтому гол иранца лишь подсластил горечь от вылета с турнира.

"Челси" - "Порту"0:1

Гол: Мехди Тареми 90+4'

(Первый матч 2:0)

Виидео гола Тареми:

Обзор матча:

Напомним, в первом матче, который также проходил в Севилье, "Челси" добыл уверенную победу со счетом 0:2. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира пробился именно лондонский клуб. В 1/2 финала "Синие" сыграют с победителем противостояния "Реал" - "Ливерпуль", которые свой ответный четвертьфинал проведут 14 апреля.