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УЕФА планирует реформу правила выездного гола: что изменится

УЕФА планирует реформу правила выездного гола: что изменится
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbayern

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует видоизменить правило выездного гола. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, в современном футболе, где команды все чаще играют на нейтральных полях из-за пандемии коронавируса данное правило утратило свою актуальность. Однако на решительные изменения футбольные чиновники идти не хотят. Сообщается, что со следующего сезона, голы забитые в еврокубках в экстра-таймах не будут считаться как гостевые, а победителя противостояний, где команды обменялись голами в овертаймах, будут определять в серии пенальти. Ранее, если участники еврокубков в ответном поединке обменивались голами в экстра-таймах, то в следующий раунд турнира пробивались гости за счет выездного гола.

Отмечается, что данные изменения планируют согласовать на ближайшем заседании комитета УЕФА по соревнованиям, что состоится 16 апреля.

"Телеграф" напоминает, что 13 апреля именно правило выездного гола не позволило "Баварии" пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол.
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