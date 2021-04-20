УЕФА из-за Суперлиги рассматривает два сценария для текущего розыгрыша Лиги чемпионов

В пятницу, 23 апреля, УЕФА обсудит сложившуюся ситуацию в еврокубках в связи с созданием Суперлиги. Организация на данный момент рассматривает два сценария развития событий для ЛЧ 2020/21. Об этом сообщает BILD Sport.

По информации источника, организация может исключить из полуфиналов Лиги чемпионов три команды, который засветились при создании Суперлиги. Таким "счастливчиками" могут стать "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси". Таким образом, ПСЖ, который пока не принял решение на счет Суперлиги, может быть объявлен победителем Лиги чемпионов 2020/21. Есть также альтернативный вариант, согласно которому после исключения "Сливочных", "Пенсионеров" и "Горожан" из главного еврокубка в ЛЧ для проведения полуфиналов вернут вылетевших из четвертьфиналов "Баварию", "Боруссию" Д и "Порту", которые категорически высказались против создания европейского супертурнира для избранных.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19-е апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. УЕФА отреагировал на это реформой Лиги чемпионов, а также санкциями к игрокам.