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В формат Лиги чемпионов внесли изменения: в УЕФА раскрыли детали

В формат Лиги чемпионов внесли изменения: в УЕФА раскрыли детали
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф

С 2024 года произойдут изменения в проведении футбольных еврокубков. 

Об этом сообщается на сайте УЕФА. 

Первое изменение касается проведения Лиги чемпионов. В ней вместо 32 команд, которые выступают сейчас, будут играть 36. 

Элитные клубы, которые не смогли пройти отбор в ЛЧ, получат новые места. 

В новом формате не будет делений на группы, вместо этого 8 лучших команд выйдут в плей-офф. Остальным предстоит пройти новый отбор через еще один раунд плей-офф. 

Все клубы в обновленной ЛЧ получат гарантированные 10 игр. 

Подобные изменения также затронут Лигу Европы (8 матчей на общем этапе) и Лигу конфедераций (6 матчей на общем этапе). 

Не исключено, что число участников общего этапа этих двух турниров тоже будет увеличено до 36. 

Как сообщалось ранее, президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что игроки, которые участвуют в проекте "Суперлига", не смогут сыграть за свои сборные, а клубам-участникам пригрозила исключением из ЛЧ. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Лига конфедерации.
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