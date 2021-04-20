Украинский клуб отказался от участия в Суперлиге, назвав турнир аферой

Пока весь футбольный мир наблюдает за ситуацией вокруг создания Суперлиги львовские "Карпаты" сказали решительное "нет" организаторам нового еврокубка.

На своей страничке в соцсетях львовский клуб в шутливой форме ответил Флорентино Пересу, который возглавил Суперлигу.

"Официально! Глубоко убеждены, что созданная Суперлига - это афера, а не схема. Поэтому принимать в ней участие мы категорически отказываемся!" - гласит сообщение пресс-службы "Карпат" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК Карпати Львів (@fckarpaty)

Понятно, что "Карпаты" не могут рассчитывать на место элитном супертурнире, ведь львовяне выступают только во Второй лиге, где находятся на последнем месте. Зато данное сообщение повеселило львовских болельщиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в дерби двух "Карпат" досталось девушке-арбитру.