В чемпионате Украины футболист снес девушку-арбитра (видео)

В матче 17-го тура чемпионата Украины во Второй лиге "Карпаты" (Львов) принимали "Карпаты" (Галич). Во время поединка досталось девушке-арбитру Кристине Козорог.

Несмотря на середину весны, во Львове была снежная погода, что усложнило работу не только футболистам, но и рефери в поле. Игроки в тяжелых погодных условиях сумели забить четыре гола, три из которых записали на свой счет гости. А вот главный арбитр встречи в первом тайме оказалась в эпицентре событий, когда в борьбе за мяч хрупкую девушку снес футболист гостей Назар Вербный. Отметим, судья поднялась самостоятельно и доработала игру до конца.

Видео инцидента с Козорог смотреть с 53:36:

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный матч второго круга чемпионата Украины доверили судить Екатерине Монзуль.