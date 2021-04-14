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В чемпионате Украины футболист снес девушку-арбитра (видео)

В чемпионате Украины футболист снес девушку-арбитра (видео)
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 17-го тура чемпионата Украины во Второй лиге "Карпаты" (Львов) принимали "Карпаты" (Галич). Во время поединка досталось девушке-арбитру Кристине Козорог.

Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

Несмотря на середину весны, во Львове была снежная погода, что усложнило работу не только футболистам, но и рефери в поле. Игроки в тяжелых погодных условиях сумели забить четыре гола, три из которых записали на свой счет гости. А вот главный арбитр встречи в первом тайме оказалась в эпицентре событий, когда в борьбе за мяч хрупкую девушку снес футболист гостей Назар Вербный. Отметим, судья поднялась самостоятельно и доработала игру до конца.

Видео инцидента с Козорог смотреть с 53:36:

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный матч второго круга чемпионата Украины доверили судить Екатерине Монзуль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 368

Все по теме:

Футбол, Вторая лига, ФК Карпаты Львов, ФК Карпаты (Галич).
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