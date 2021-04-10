Французский футболист забил феноменальный гол со штрафного в Украине (видео)

Талантливый воспитанник "Лиона" француз Фарез Балули продолжает клепать голы в украинской Второй лиге. Новоиспеченный футболист "Металла" в матче 16-го тура первенства отметился дублем, а один из голов был забит красивейшим ударом со штрафного.

В поединке против "Никополя" 26-летний Балули открыл счет прямым ударом со штрафного. Атакующий хавбек мастерски положил мяч в "девятку" ворот гостей. Затем харьковская команда забила еще дважды усилиями Евгения Подлепенца и Балули, забившего пенальти.

Видео супергола Балули со штрафного доступно в сети:

Есть еще такой ракурс шедевра:

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Отметим, "Металл" уверенно лидирует во Второй лиге (группа Б) и является главным фаворитом в борьбе за путевку в Первую лигу, "Никополь" - десятый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Второй лиге был забил невероятный гол ударом с центра поля.