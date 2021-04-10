Футболист забил супергол с центра поля на самом полосатом поле Украины (видео)

В 16-м туре Второй лиги сезона 2020/21 "Балканы" принимали "Таврию". Встреча проходила на стадионе имени Любчика в селе Маяки Одесской области, а один из голов был забит ударом с центра поля.

На 86-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу "Таврии" центральный полузащитник гостей Евгений Белоконь забил гола ударом с центральной линии, оставив в дураках вратаря хозяев. В итоге встреча на самом полосатом поле Украины завершилась убедительной победой "Таврии" со счетом 0:2.

Видео гола Белоконя (смотреть с 1:50:36)

Добавим, что "Твария" занимает 4-е место в турнирной таблице Второй лиги (группа Б), а "Балканы" - восьмые, лидирует в первенстве "Металл".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинский футболист забил феноменальный гол пушечным ударом практически с центра поля.