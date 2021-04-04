Российский вратарь оконфузился, пропустив гол после удара с чужой половины поля (видео)

В матче Футбольной национальной лиги (второй по силе футбольный дивизион в РФ, - прим. ред.) был забит необычный гол.

В поединке 34-го тура "Волгарь" принимал "Аланию" и встреча, казалось, закончится сухой ничьей. Однако другого мнения был хавбек хозяев Александр Болонин. Полузащитник успешно отзащищался, перехватив мяч на своей половине поля. Затем Александр неожиданно пробил , чем застал врасплох кипера гостей Ростислава Солдатенко, необдуманно покинувшего свои владения. В итоге мяч по замысловатой траектории попал точно в ворота, а счет стал 1:0 в пользу "Волгаря".

Видео гола Александра Болонина в ворота "Алании":

По итогам этой игры "Волгарь" (11-е место, 50 очков) закрепился в середине турнирной таблицы, а "Алания" (5-е место, 60 очков) вылетела из лидирующей группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе из первенства Болгарии.