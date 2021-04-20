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УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов

УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram championsleague

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не собирается исключать из текущего розыгрыша еврокубков клубы, который учредили Суперлигу. Об этом сообщает ESPN.

В Суперлиге заговорили об изменении длительности футбольных матчей

По информации источника, "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" не будут исключены из Лиги чемпионов 2020/21, несмотря на последние угрозы от УЕФА. Кроме того, данное решение касается и "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед", которые выступают в Лиге Европы. Сообщается, что официальное решение в этом вопросе футбольные чиновники примут 23 апреля во время конгресса. 

"Телеграф" напоминает, что полуфинальные стадии еврокубков стартуют 27 апреля матчем "Реал" - "Челси". 28 апреля ПСЖ примет "Манчестер Сити", а 29 апреля пройдут поединки 1/2 финала ЛЕ - "Вильярреал" - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - "Рома".

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить три клуба из полуфиналов Лиги чемпионов. Более того, ПСЖ и вовсе может стать досрочным обладателем еврокубка.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги. В УЕФА жестко отреагировали на это и обещают дальнейшие санкции. Однако Суперлига и не думает распадаться, а ищет новых членов среди европейских команд.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Футбольная Суперлига.
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