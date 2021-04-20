УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не собирается исключать из текущего розыгрыша еврокубков клубы, который учредили Суперлигу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" не будут исключены из Лиги чемпионов 2020/21, несмотря на последние угрозы от УЕФА. Кроме того, данное решение касается и "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед", которые выступают в Лиге Европы. Сообщается, что официальное решение в этом вопросе футбольные чиновники примут 23 апреля во время конгресса.

"Телеграф" напоминает, что полуфинальные стадии еврокубков стартуют 27 апреля матчем "Реал" - "Челси". 28 апреля ПСЖ примет "Манчестер Сити", а 29 апреля пройдут поединки 1/2 финала ЛЕ - "Вильярреал" - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - "Рома".

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить три клуба из полуфиналов Лиги чемпионов. Более того, ПСЖ и вовсе может стать досрочным обладателем еврокубка.

"Телеграф" напоминает, что 19 апреля топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги. В УЕФА жестко отреагировали на это и обещают дальнейшие санкции. Однако Суперлига и не думает распадаться, а ищет новых членов среди европейских команд.