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В Суперлиге заговорили об изменении длительности футбольных матчей

В Суперлиге заговорили об изменении длительности футбольных матчей
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: ФК Реал

Только-только было объявлено о создании Суперлиги, а уже организаторы турнира для избранных заговорили об изменении основных правил футбола. В интервью AS председатель Суперлиги, а также президент "Реала" Флорентино Перес поведал, что длительность футбольных матчей должна быть пересмотрена.

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По словам функционера, современная молодежь, которая играет в футбол на PlayStation, считает, что футбольные матчи идут слишком долго. Поэтому для "спасения спорта" Перес предлагает рассмотреть изменение правил игры, касающихся времени продолжительности поединков. Флорентино намерен идти в ногу со временем, чтобы популяризировать футбол, который, по его мнению, теряет болельщиков.

"Сейчас юноши играют на PlayStation и им кажется, что футбольные матчи идут слишком долго. Нам нужно изменить что-то, чтобы спасти наш вид спорта. Иногда мы не понимаем детей, внуков или молодых политиков. Дело в том, что люди из разных поколений отличаются друг от друга, поэтому мы должны попытаться понять всех. Нам нужно обдумать эти изменения", - цитирует Переса AS.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем Пересу понадобилось создание Суперлиги. К слову, УЕФА уже готовит серьезные санкции к футболистам, которые примут участие в турнире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Флорентино Перес, Футбольная Суперлига.
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